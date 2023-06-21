5 سنوات حبس نافذ لنور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف في قضية مطار قسنطينة

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد اليوم أحكاما في قضية الفساد التي طالت مطار قسنطينة. كما تم ادانة الوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي قسنطينة سابقا بعقوبة 5 سنوات حبسا. ومليون دج غرامة مالية نافذة.

مع إدانة وزير الصحة و اصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف بصفته أيضا والي قسنطينة سابقا بعقوبة 5 سنوات حبسا. و مليون دج غرامة مالية نافذة. و حكما يقضي بالبراءة للمدعو طاهر سكران بصفته والي سابق لولاية قسنطينة ،مع حكما يقضي بالبراءة للأمين العام السابق لولاية قسنطينة (ب.ع).

كما أصدرت المحكمة أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين. من بينهم اعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا .

وجاءت هذه الاحكام بعد ان توبع المتهمون في قضية الحال التي طالت المطار الدولي الجديد لولاية قسنطينة. و ابرامهم مشاريع بطريقة مخالفة للقانون ارتفعت التكلفة من 44 مليار سنتيم الى 315 مليار سنتيم. بالاضافة الى مدة الانجاز كانت محددة باربع سنوات وارتفعت الى 10 سنوات،مما كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة.

و وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات . وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية .