5 سنوات سجنا للرئيسين السابقين لبلدية “بئر الجير” في وهران بتهمة الفساد

واجها تهمة إهدار المال العام

عدّلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين، يتقدمهم رئيسا بلدية “بئر الجير” السابقان والمحاكمان عن مشروع السوق الجوارية لحي “سيدي البشير”، الذي سجلت فيه تلاعبات.

ففي قرارها العلني النهائي، خفضت الغرفة الجزائية عقوبة كل من رئيسي البلدية “ب.ج حنفي” و”ڤ.أمين” وكذا المقاول “م.بشير” من سبع سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

وبالنسبة للمتهم “د.بدرعي”، رئيس مصلحة، عوقب بثلاث سنوات حبسا نافذا بدل الخمس سنوات سجنا نافذا، بالمقابل، ألغت براءة كل من الأمين العام السابق للبلدية “ر.حسين” ولمراقبة المالية “ش.فوزية”، مع إدانتهما مجددا بالأفعال المتابعين بها والحكم عليهما بعامين حبسا نافذا.

وعن القضية المتابعين فيها، فتتعلق بتكوين جماعة أشرار، تبييض وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتزوير محررات إدارية والمشاركة في تبديد المال العام وجنحة المشاركة في مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، والتزوير واستعماله، وعد موظف بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، قبول مزيات غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية والثراء غير المشروع.

هذا وتمت محاكمة متهمي قضية الحال عن مشروع إنجاز سوق جوارية مغطاة في حي “سيدي البشير”، والذي حدثت فيه تلاعبات لتضخيم الظرف المالي الموجه له برفعه من مليارين و 700 مليون إلى خمسة ملايير و 500 مليون، مع إدراج المشروع في مداولتين بتغيير التسمية ومنحه لمقاول واحد.