5 سنوات سجنا للمتسبب في حادث مرور بتيارت

سلطت محكمة الجنح بمحكمة فرندة لدى مجلس قضاء تيارت اليوم الأربعاء. عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج ، مع السحب النهائي لرخصة السياقة، في حق سائق شاحنة النقل العمومي للبضائع، المتهم الموقوف المدعو (ط. ع)، لمتابعته بجنح القتل الخطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل والجروح الخطأ والسير على اليسار، وتجاوز السرعة القانونية المرخص بها.

وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم إثر ارتكابه حادث مرور خطير، بواسطة شاحنة كان يقودهاعلى الطريق الرابط بين عين كرمس وفرندة، أين اصطدم بحافلة للنقل المدرسي، للسفر الحادث عن وفاة تلميذين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة فرندة، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ،فأنه على إثر حادث المرور المميت الذي وقع بتاريخ 6، مارس على الطريق الرابط بين عين كرمس وفرندة، والمتعلق باصطدام حافلة للنقل المدرسي بشاحنة للنقل العمومي للبضائع، والذي أسفر عن وفاة تلميذين اثنين، وإصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة، تم توقيف المعني واحالته أمام الجهات القضائية، أين صدر حكما قضائيا في حقه.