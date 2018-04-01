5 سنوات سجنا نافذا لمالي بتهمة بالإتجار بالقاصرات  

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة بالسجن 5 سنوات غرامة مالية قدرها مليون دج لمالي بجناية الإتجار بالبشر.

وأضاف ذات المصدر فإن المتهم والمسمى المسمى د – د 38 سنة والحامل الجنسية المالية متهمبالاتجار بالأاشخاص.

كما برأت الهيئة اليوم الاحد أعمارهم ما بين 23 و59 سنة كانوا متابعين في إطار هذه القضية باستغلال حالة الإستضعاف للضحايا .

وتعود القضية إلى تاريخ شهر أفريل2017 أين وردت معلومات لمصالح الدرك الوطني مفادها قيام شخص بجلب فتيات قاصرات من مالي.

أعمارهن مابين 11 و16 سنة يقوم بإدخالهن بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني للعمل في البيوت بمدينة أدرار كخادمات.

وهذا مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 10 آلاف و 15 ألف دج كأجر شهري.

وأسفرت التحريات من خلال على الاشخاض الذين يوظفون القاصرات في بيوتهم بتحديد هوية المتهم الذي كان يوهم القاصرات بتسليم الاموال لأهاليهم