أصدرت محكمة قالمة، اليوم الاثنين، حكما بالحبس النافذ 5 سنوات ضد مدير الصحة السابق بالولاية، الموجود بالحبس المؤقت منذ مدة وبنفس العقوبة لمسؤول شركة تجهيزات طبية خاصة.

كما أصدرت نفس المحكمة أحكامًا أخرى بالحبس بين البراءة وسنتين نافذة في حق عدة إطارات بمديرية الصحة، وذلك على خلفية إبرام صفقة مشبوهة.

وجاء النطق بتلك الأحكام، بعد الإستماع إلى 25 متهمًا، على رأسهم مدير الصحة السابق المتهم بإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح إمتيازات غيرمبررة في مجال الصفقات العمومية.

أمّا مسير الشركة الخاصة، فقد وُجهت له تهمة إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية والإستفادة منها بغية تعديل نوعية المواد.

تعود وقائع هذه القضية، حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى منتصف سنة 2017 عندما تلقت مصالح الأمن بقالمة معلومات حول شبهة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة دفتر الشروط من طرف مدير الصحة.