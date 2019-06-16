عاجل

52 إطار من سوفاك يمثلون الآن أمام وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
52 إطار من سوفاك يمثلون الآن أمام وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد
بقلم نسرين محفوف

يمثل الآن 52 إطارا من مجمع سوفاك، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وقد تم استدعاء هؤلاء، للتحقيق معهم في قضايا الفساد التي يشتبه فيها مجمع سوفاك.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com