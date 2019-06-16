52 إطار من سوفاك يمثلون الآن أمام وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد

يمثل الآن 52 إطارا من مجمع سوفاك، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وقد تم استدعاء هؤلاء، للتحقيق معهم في قضايا الفساد التي يشتبه فيها مجمع سوفاك.