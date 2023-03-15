538 رياضيا مشارك في البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو

سيكون 538 رياضيا على استعداد للمشاركة في الطبعة 20 للبطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو.

وستنطلق التظاهرة يوم 17 و18 مارس 2023، بملعب 4 مارس1956 بولاية تبسة.

كما سيشارك 96 نادي يمثل 20 ولاية، في المسابقة التي سيرشف على افتتاحها رئيس الاتحادية محمد جواج ووالي ولاية تبسة سعيد خليل ومدير الشباب والرياضة لولاية تبسة.

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