النهار أونلاين

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 11 شخصا نتيجة الاختناق بغاز احادي أكسيد الكربون وطنيا.

واخر ضحايا الغاز سجلت ببلدية بوزريعة حيث توفى تخصين بحي الصومام، للتذكير تم تسجيل صبيحة اليوم وفاة 5 أشخاص بولاية باتنة، و04 أشخاص بولاية تلمسان ببلدية الغزوات.

وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر.

و كذا إتباع النصائح الوقائية، بصيانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة.

والحرص على عدم سد فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل، والقيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.