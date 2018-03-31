6 أسابيع تُحدد مصير سليماني في “البريمير ليغ”

أكد “رافاييل بنيتيز” مُدرب نادي “نيوكاسل يونايتد”، بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني سيكون مُطالبا بإثبات نفسه ومؤهلاته خلال الفترة القادمة.

وصرح التقني الإسباني قائلا :”سليماني لديه 6 أسابيع لإظهار نفسه وتأكيد قدرته على اللعب في البريمير ليغ، وتقديم الإضافة للفريق”.

وواصل :”إسلام يعمل بشكل جدي وهو جاهز لإستئناف المُنافسة الرسمية، ونتوقّع منه أن يُقدم لنا الإضافة اللازمة خلال نهاية الدوري”.

ليختم :”أنا مُقتنع بأنه قادر على التألق في البريمير ليغ، وهو يعي بأن هذه الفترة ستحدد مُستقبله في البريمير ليغ”.