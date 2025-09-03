6 أشهر سورسي لطالبة حقوق إنتحلت صفة قاضي بالمدرسة العلياء للقضاء

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ ضد فتاة في العقد الثاني من العمر تدعى “ع.آ”. عن تهمة إنتحال لقب مرتبط بمهنة منظمة قانونا وذلك على خلفية إتحالها صفة قاضي قيد التخرج من المدرسة العليا للقضاء.

وقدمت مصالح الشرطة القضائية المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عقب تقدمها من مركز الأمن. وتقديم نفسها على أساس أنها قاضية قيد التخرج من المدرسة العليا للقضاء. لطلب الاستفسار في قضية جزائية، ولدى التأكد من هوية هاته الأخيرة تبين أنها مجرد طالب حقوق ولا علاقة لها بمدرسة القضاء. حيث تم متابعتها بتهمة إنتحال لقب مرتبط بمهنة منظمة قانونا.

المتهمة للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، وانكرت ما نسبت لها وأكدت أنه أسيء فهمها. دفاعها من جهته أكد أن موكلته طالبة جامعية بكلية الحقوق وطالب بافادتها بأقصى ظروف التخفيف من أجل عدم توقيف مسارها التعليمي.

وكيل الجمهورية إلتمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد النداولة القانونية بإدانتها بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية.

