دورات تعليم شباب الجزائر القرآن الكريم ستفتتح في مستغانم

يُنظم الإتحاد الوطني للزوايا الجزائرية بالتنسيق مع الإتحاد العالمي للتصوف دورات لتعليم القرآن الكريم لفائدة الشباب.

وستشمل هذه الدورات الست عدة ولايات شمالية وجنوبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعلن رئيس الإتحاد الوطني للزوايا الجزائرية، محمود عمر شعلال، عن تنظيم ست دورات لتعليم القرآن وعلومه.

وتابع إنّ هذه الدورات ستقام لفائدة الشباب على مدار سنة كاملة بولايات مستغانم والجزائر وقسنطينة وغرداية وأدرار وبجاية.

وأضاف المتحدث: “الهدف من هذه المبادرة يكمن في استرجاع الزوايا لتعليم القرآن الكريم للشباب، انطلاقا من دور هذه الشريحة”.

وأوضح شعلال: “نراهن على تحسيس الشباب وتحفيزهم على تعلّم وحفظ القرآن الكريم، وإبراز دور الزوايا بالجزائر”.

وأشار، شعلال، إلى أنّ مدينة مستغانم ستحتضن ما بين 21 و29 من الشهر الجاري الدورة الأولى لتعليم القرآن الكريم.

وستكون الدورة تحت شعار “التربية بالمحكم في القرآن الكريم” تحت شعار “كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن”.

ويشارك في الدورة الأولى نخبة من العلماء، بينهم مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، والداعية الإيطالي، يحي بلافيتشي.

كما تتضمن القائمة المرشد العام للإتحاد العالمي للتصوف، محمد الشحومي الإدريسي وغيرهم.

وسيتناول المشاركون، في هذه الدورة العلمية إشكالية المفاهيم التي تربط بين ثنائية التربية والقرآن الكريم.

وسسيشهد الموعد أيضا، إجراء مقاربة بين أصحاب علوم الدين وأصحاب العلوم التجريبية.

وقد تمّ بالمناسبة تحديد ثلاثة محاور أساسية، أولاها: “التربية المدنية من خلال المحكم في القرآن الكريم”.

وسيجري مقاربة محور “فاعلية القرآن المحكم في علم النفس الإسلامي”، فضلا عن “مزايا التربية الصحية بالمحكم في القرآن الكريم”.

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