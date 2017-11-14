6 فتلى في تفجير استهدف مقرا امنيا بعدن اليمنية

أسفر تفجير انتحاري استهدف مبنى إدارة المنشآت في منطقة حي عبد العزيز بالمدينة عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية ، فإن السيارة كان يقودها انتحاري انفجرت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام يمنية، فإن انفجارا كبيرا هز مقر عمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمني

وخلف التفجير سقوط 6 قتلى وإصابة 25 أخرين بجروح ودمارا كبيرا بالمبنى والمنازل المجاورة.

وقالت مصادر طبية، أن سيارانت الاسعاف اسرعت للمنمطقة من أجل نقل الجرحى الى المستشفى وانتشالل الجثث.