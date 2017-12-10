صلاح أفضل لاعب عربي لسنة 2017 و6 جزائريين في القائمة

تواجد 6 لاعبين جزائريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين عرب في سنة 2017، بينما تواجد النجم المصري محمد صلاح في الصدارة.

أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية اليوم الأحد عن قائمة 10 لاعبين عرب لسنة 2017، التي تصدرها لاعب ليفربول صلاح.

وإلى جانب اللاعبين الستة، تواجد ثنائي مغربي وثنائي مصري، في وقت غاب عنها النجم التونسي يوسف المساكني.

وتم اختيار اللاعبين من قبل المجلة العالمية، وفقا لمعايير محددة من بينها ترتيب الفريق قي الدوري وقوة الدوري.

قائمة أفضل 10 لاعبين عرب لسنة 2017:

1- المصري محمد صلاح “ليفربول الإنجليزي”

2- الجزائري ياسين براهيمي “بورتو البرتغالي”

3- الجزائري فوزي غولام “نابولي الإيطالي

“4- المصري محمد النني “أرسنال الإنجليزي”

5- المغربي حكيم زياش “أجاكس أمستردام الهولندي”

6- الجزائري سفيان هني “اندرلخت البلجيكي”

7- الجزائري رياض محرز “ليستر سيتي الإنجليزي”

8- الجزائري العربي سوداني “دينامو زغرب الكرواتي”

9- المغربي مهدي بن عطية “جوفنتوس الإيطالي”

10- الجزائري نبيل بن طالب “شالك 04” الألماني