6 محافظات لـ”الأفلان” تعلن مساندتها لعلي صديقي والمكتب السياسي

عبر أمناء 6 محافظات لحزب جبهة التحرير الوطني عن مساندتهم للأمين العام بالنيابة علي صديقي وأعضاء المكتب السياسي.

وإجتمع 6 أمناء ورؤساء لجان إنتقالية للمحافظات، اليوم لمناقشة الاوضاع في الحزب على ضوء الانتخابت الرئاسية التي ادت الى انتخاب الرئيس تبون رئيسا للجمهورية.

كما عبر المجتمعون على دعم العمل مع الجميع دون اقصاء ة تهميش للخروج بالحزب من الأزمة وتقوية مكانته.

مؤكدين مواصلة الحزب لأداء واجبه الوطني، بكل جدية ومسؤولية في خدمة الشعب.

كما فوض المجتمعون الامين العام بالنيابة علي صديقي لإتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في القانون الاساسي للحزب، المتعلقة بتنظيم المؤتمر الـ11 للحزب في الاجال المعقولة.

واعلنت المجتمعون عن استعدادهم للشروع في التحضير للمؤتمر والعمل على توفير كل الشروط الكفيلة بإنجاحه.