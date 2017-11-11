«60 مـــن المئـــة مـــن الأســـاتـــذة لا تتـجــاوز خبرتهـــم المهنيــــة 5 سنــــوات»

بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين.. مستشار بوزارة التربية:

«11 ألـــف أستـــاذ ترشحـــوا للمحليـــات القـــادمـــة»

كشف المستشار بوزارة التربية الوطنية، محمد شايب، عن تمديد فترة التسجيلات لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018 إلى غاية 16 نوفمبر الجاري، مضيفا أن 60 من المئة من الأساتذة الحالين لا تتجاوز خبرتهم المهنية الـ5 سنوات.

وقال شايب الذراع في تصريح له، إن النقص في عدد الأساتذة مردّه عدد الوفيات والعطل طويلة المدى والاستقالات وحالات الإحالة على التقاعد، مشيرا إلى أنه في ظرف العامين الأخيرين تم فتح 27 ألف منصب وتوظيف 60 ألف أستاذ على مستوى الولايات في الأطوار الثلاثة، مؤكدا أنه تم توظيف 6500 أستاذ جديد على المستوى الوطني، خاصة في مادتي الفيزياء والرياضيات بالطورين المتوسط والثانوي.

وأوضح شايب في هذا الإطار، أنه وإلى غاية يوم الأربعاء الماضي فقط، عبّر 11800 أستاذ عن رغبته في المشاركة في التوظيف الوطني ضمن الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للأرضية الرقمية للتّوظيف، لسدّ العجز الذي تسجله المؤسسات التربوية في كل مرة يشغر فيها منصب شغل.

وأشار المتحدث إلى أن الأرضية الرقمية تضمن الشفافية والمساواة والأحقية في التوظيف تحت إشراف الوزارة الوصية ومصالح الوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، أكد المستشار بوزارة التربية الوطنية، محمد شايب الذراع، أن حوالي 11000 أستاذ ترشحوا للمحليات القادمة، مطمئنا الأولياء بالتكفل بأبنائهم من خلال توزيعهم على الأقسام الأخرى أو برمجة ساعات إضافية أو توظيف أساتذة مؤقتين إلى غاية عودة الأساتذة الأصليين إلى مناصب عملهم.

كما توقع المستشار بوزارة التربية الوطنية استقرار معدل الإحالة على التقاعد بدءا من العام القادم، مشيرا إلى أن 60 من المئة من الأساتذة الحالين لا تتجاوز خبرتهم المهنية الـ5 سنوات.

وقال المتدخل إن الوزارة تراهن على عامل التكوين وتعتبره رافعة القطاع لضمان الاحترافية، مشيرا إلى بعث مخطط وطني يستهدف الأساتذة في كل المستويات.