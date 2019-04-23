الاساتذة الاحتياطيون بوهران.. نطالب بحقنا في التوظيف بالمناصب الشاغرة

نظم الأساتذة الناجحون في القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف لسنتي 2017 و2018 بالاطزار الثلاثة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بوهران.

استنكار لسياسة الإقصاء من التوظيف وضرب تعليمات الوزارة الوصية باستغلال قوائم الاحتياطيين.

“احتياط غاضبون للتهميش رافضون”. ” اين الشفافية نطالب الإحصاء المناصب الشاغرة” و”المناصب الشاغرة هي من حق الاحتياطيين”.

هي شعارات رفعها الأساتذة الاحتياطيون مطالبين بالشفافية في إحصاء المناصب الشاغرة.

ومعبرين عن استيائهم وتذمرهم من تجاوزات مديرية التربية بإقصاء قوائم الاحتياط من التوظيف رغم عديد المناصب الشاغرة على مستوى الولاية.

إلى جانب اولويتهم في الاستفادة من مناصب عمل طبقا لتعليمات الوزارة التي ضربت عرض الحائط.