6500 أسير فلسطيني يقضون رمضان خلف القضبان

أوضح عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في فلسطين، أنّ شهر رمضان الفضيل حلّ هذا العام.

في ظل احتجاز أكثر من 6500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الإحتلال.

متزامنا ذلك مع سقوط أكثر من 60 شهيدا في قطاع غزة وإصابة الآلاف بجروح، مما يجعل هذا الشهر هو نكبة مأساوية حقيقية يدفع الشعب ثمنها مجددا.

وأضاف قراقع، أن أكثر من 350 طفلا لا زالوا محتجزين في سجون الاحتلال و 62 أسيرة من بينهن 8 قاصرات و500 معتقل إداري.

و48 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما بالسجون.

وأشار قراقع إلى أن مطلب توفير الحماية الدولية للأسرى أصبح هاما ويحتاج إلى آليات قانونية وتدخل سياسي عاجل لإلزام المحتل الصهيوني.

بالإلتزام بالقانون الدولي الإنساني في تعامله مع الأسرى .