69 ألف تدخل للحماية المدنية بموسم الإصطياف والتفكير برفع أجورهم

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
69 ألف تدخل للحماية المدنية بموسم الإصطياف والتفكير برفع أجورهم
بقلم طه بن سيدهم

قال ممثل وزير الداخلية، برتيمة عبد الوهاب، اليوم الإثنين، أنه قد تم تسجيل 69 ألف تدخل للحماية المدنية بمختلف شواطئ البلاد، خلال موسم الإصطياف.

وأضاف برتيمة، خلال اللقاء الجهوي لتقييم موسم الاصطياف 2019 والتحضير للموسم القادم بعنابة، بأن الوزارة تفكر في رفع الأجرة الخاصة بالمستخدميين الموسميين التابعين للحماية المدنية خلال الموسم المقبل.

وتابع ذات المتحدث: “تم تسجيل 42604 استبيان الكتروني خلال 4 أشهر، لمواطنين قدموا آرائهم وإقتراحاتهم لتحسين الخدمة العمومية في الشواطئ”.

واحتضنت عنابة، هذا اللقاء، بمشاركة 7 ولايات ساحلية، على غرار ولاية عنابة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف وبومرداس.

عنابة

عنابة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715371

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com