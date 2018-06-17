7 جرحى في 4 حوادث مرور بتبسة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في أربعة حوادث مرور وقعت اليوم الاحد بإقليم ولاية تبسة.

الحادث الأول تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى الخنڨة بلدية بكارية،

أسفر عن إصابة 4 أشخاص اصابات متفاوتة أعمارهم 09 و60 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوقرة بولعراس بكارية.

كما شهد المكان المسمى فج القعقاع بلدية ودائرة بئر مقدم حادث مروري تمثل في انقلاب سيارة سياحية،

والذي اسفر الحادث عن إصابة شخص له ألام متفرقة والبالغ من العمر حوالي 06 سنوات حسب بيان للحماية المدينة.

كما تدخلت ذات المصالح لأجل حادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى الأبيار المالحة بالكويف،

أما الحادث الرابع وقع بوسط مدينة الشريعة، وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية بدراجة نارية، اسفر الحادث عن إصابة شخصين

تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في عين المكان وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة.