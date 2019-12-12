7.92 بالمائة نسبة المشاركة في الرئاسيات إلى غاية الـ 11 صباحا

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة، بلغت 7.92 بالمائة إلى غاية الحادية عشر صباحا.

وذكر شرفي، اليوم الخميس، نسب المشاركة في العملية الانتخابية، في كل ولاية من الوطن.

وجاءت النسب كالآتي:بسكرة 8.92 بالمائة، البليدة 8.01 بالمائة، جيجل 8.18 بالمائة، سطيف 8.04 بالمائة، قالمة 8.57 بالمائة.

وقسنطينة 6.57 بالمائة، ورقلة 10.37 بالمائة، وهران 7.22 بالمائة، برج بوعريريج 8.18 بالمائة، بومرداس 5.17 بالمائة.

والطارف 7.96 بالمائة، سوق أهراس 7.65 بالمائة، ميلة 6.53 بالمائة، غرداية 7.86 بالمائة، غليزان 11.20 بالمائة.