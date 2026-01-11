72 ألف رأس بقر و140 ألف خروف من إسبانيا ورومانيا والبرازيل لشهر رمضان

باشر المجمع العمومي “أغرولوغ” بالتنسيق مع متعاملين خواص في استيراد أزيد من 70 ألف رأس بقر وحوالي 140 رأس غنم من عدة دول تحسبا لشهر رمضان، يتم ذبحها عبر مختلف المذابح العمومية قبل أن يتم توجيهها للاستهلاك العام عبر مختلف نقاط البيع.

في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين”، كشف محمد بطراوي، الرئيس المدير العام للمجمع العمومي والصناعات الغذائية “أغرولوغ”، عن تتويج الاجتماعات التي ترأس أشغالها بحضور مختلف الشركاء العموميين، على غرار الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” ومتعاملين خواص، بقرارات قضت باستيراد 72 ألف رأس بقر وقرابة 140 ألف رأس غنم من عدة دول شملت إسبانيا، رومانيا والبرازيل، بإجمالي 18 ألف طن، وهذا عبر صفقة دولية أعلِن عنها في وقت سابق.

وسيتم تسلُّم الكميات المعلن عنها بصفة تدريجية قبل توزيعها عبر مختلف المذابح العمومية، ليتم استغلالها وذبحها عند الحاجة: “قررنا استيراد رؤوس الأبقار والأغنام حيةً حتى نتمكن من توفير مزيد من مناصب الشغل واستغلال الجلود”. ليشير هنا إلى تسلّم حوالي 20 ألف رأس غنم و5 آلاف رأس بقر في انتظار تسلّم البقية على دفعات.

وعن نقاط البيع المخصَّصة لتوزيع كميات اللحوم، كشف محدّثنا عن توفير 400 نقطة بالتنسيق مع الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” وشركة “ألفيار” موزعة عبر 58 ولاية. وعن دخولهم في اتصالات مع ولاة الجمهورية من أجل فتح أخرى على مستوى الولايات الجديدة المعلن عنها عن طريق آخر تقسيم إداري أجراه رئيس الجمهورية.

وبشأن الأسعار المعتمدة لبيع اللحوم الحمراء، لن تتعدى 1860 دينارًا بالنسبة للحم الخروف “الأسعار ستكون مدروسة وتقريبا نفسها المعتمدة السنة الماضية”.

20 ألف طن لحوم بيضاء و6 آلاف طن بطاطا مخزون رمضان

إلى ذلك، وبخصوص اللحوم البيضاء، لن يلجأ المجمع العمومي للصناعات الغذائية واللوجستيك إلى استيرادها من الخارج، نظرًا لوفرة المنتوج المحلي، إذ من المرتقب أن يتم توفير مخزون بـ20 ألف طن تحسبا للشهر الفضيل من أجل ضمان استقرار الأسعار. كما تم -حسب محمد بطراوي، الرئيس المدير العام للمجمع- توفير 60 ألف طن من منتوج البطاطا، 15 ألف طن بصل، 3 آلاف طن من مادة الثوم و6 ألاف طن من فاكهة التفاح من أجل تموين السوق الوطنية طيلة الشهر الفضيل.