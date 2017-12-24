8 جرحى في 3 حوادث مرور بتيسمسيلت

أصيب 8 أشخاص بجروح اثر 3 حوادث مرور متفرقة وقعت مساء اليوم الأحد، بتيسمسيلت حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد شهد الطريق الولائي رقم 6 بين بلديتي تيسمسيلت وسيدي عابد، وقوع حادثي مرور بالقرب من قرية “راس المو”،

تمثلا في اصطدام ما بين سيارتين وانقلاب سيارة أخرى، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص بجروح.

وقد غادروا مصلحة الاستعجالات الطبية للمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، بعد تلقيهم العلاج.

كما شهد مفترق الطرق “عماري” على مستوى الطريق الوطني رقم 14 اصطدام بين سيارتين، مما أدى الى إصابة سائقيها بجروح ليست بالخطيرة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات هذه الحوادث.