8 دول تدعوا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد قرار ترامب

طلبت 8 دول، اليوم الأربعاء، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد ومصر وبوليفيا والسنغال وأوروغواي بيانا مشتركا قالت فيه:

إن وفودها لدى الأمم المتحدة “طلبت من الرئيس، في ضوء تصريح الرئيس الأمريكي حول صفة القدس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن… حتى نهاية الأسبوع الجاري ليقدم الأمين العام (للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش) تقريرا خلالها” حول قرار الرئيس الأمريكي.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في حديث لبعض الوكالات، منها “رويترز” و”تاس”، أن هذه الجلسة الطارئة قد تنعقد يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن رسميا، مساء يوم الأربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني،

وقرر البدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى هذه المدينة الفلسطينية العريقة، القدس المحتلة.