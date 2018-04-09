8 أشهر سجنا نافذا لرئيس جمعية قذف والي تبسة عبر “الفايسبوك”

أدانت اليوم الاثنين، المحكمة الابتدائية بتبسة رئيس جمعية بـ8 أشهر سجنا نافذا قام بقذف والي ولاية تبسة، مولاي عبد الله.

وكان المتهم قد أدين في حكم ابتدائي سابق بسنة سجنا نافذا واليوم تم تخفيض العقوبة بعد استئنافها.

وقبل شهرين قام المتهم بكتابة منشور في الفايس بوك اتهم فيه الوالي الحالي لتبسة بأمور غير أخلاقية،

مما جعل الوالي يقدم على مقاضاته قامت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بأمن تبسة بتوقيفه ومحاكمته في المحكمة الابتدائية

ورغم محاولة المتهم النفي وادعاء أن حسابه تعرض للقرصنة إلا أنّ الدليل العلمي أثبت أن الحساب له.

واعتبر ممثله القانوني الأمر إساءة وقذفا وادعاء غير صحيح وأن الوالي تعرض إلى تشويه لدى الرأي العام ومشاكل أخرى طالت حياته الشخصية.