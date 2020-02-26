8 سنوات حبس ضد “البوشي” والبراءة لخالد تبون ووكيل الجمهورية ومساعده

حكمت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 8 سنوات ضد كمال شيخي المدعو “البوشي”، وتغريمه بغرامة قدرها مليون دينار.

وقضت ذات المحكمة، بالسجن النافذ 6 سنوات ضد رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة، وغرامة بذات المبلغ،

وحكمت المحمكمة نفسها، بـ4 سنوات ضد سائق اللواء المتقاعد هامل، عبد القادر بن زهرة، وتغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، و4 سنوات سجن ضد المتهم جلال الدين لمهل، إبن الوالي السابق لغليزان.

في حين برأت المحكمة خالد تبون، ومسلم هادف، وكيل الجمهرية السابق لمحكمة بودواو، ومساعده يوسف صادق.