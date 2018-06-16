8 قتلى و48 جريحا في حوادث مرور مروّعة يومي العيد

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8 قتلى و48 جريحا في حوادث مرور مروّعة يومي العيد
بقلم ياسمينة د

لا يزال إرهاب الطرقات يحصد أرواح العشرات رغم الحملات المرورية والتحسيسية،حيث شهدت مناطق من الوطن  خلال 48 ساعة الأخيرة حوادث دموية.

منها مرورية ومنزلية، كانت ثقيلة أفسدت فرحة العيد لدى عائلات الضحايا وأقاربهم،حيث توفي على إثرها 8 أشخاص، وجرح 48 أخرين، تمّ إجلاؤهم ووضعهم في المستشفيات لتلقي العلاج.

وسجلت ولايتي تيزي وزو وبجاية أثقل حصيلة بوفاة 6 اشخاص وجرح ثلاثة اخرين،في حادث انقلاب سيارتين.

كما قامت مصالح الحماية بالبليدة من انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 16 سنة، من حوض مائي بواد الشفة.

أما حوادث الحرائق فتم إخماد ثمانية بكل من الشلف، سطيف قالمة، مستغانم، وغليزان، من دون خسائر بشرية تذكر.

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