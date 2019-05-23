80 نائب من الأفلان يعلنون دعمهم لبوشارب

اعلن اليوم الخميس 80 نائبا عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني دعمهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

رافضين في نفس الوقت التصرفات الصادرة من طرف مجموعة من النواب الذين اقتحموا امس مكتب رئيس المجلس.

ووصف النواب اللذين تنقلوا اليوم الى مقر المجلس الشعبي الوطني تصرفات زملائهم بالبهرجة.

وان طموحات شخصية هي من دفعت عدد منهم لهذا التصرف غير اللائق.

وحسب ما افادت به مصادر “النهار اون لاين” فإن النواب الموالين لبوشارب تنقلوا اليوم من عدة ولايات الى مقر المجلس لإعلان دعمهم ومساندتهم له.

ذات المصدر اكد ان معاذ بوشارب رئيس الغرفة السفلى التقى بالنواب والمساندين له واجتمع معهم لمدة تزيد ساعة ونصف.

اين حثهم على المحافظة على مؤسسة البرلمان وعدم الدخول في استفزازات الخصوم الذين يعتبر اغلبهم وافدين على حزب جبهة التحرير الوطني.