8035 نخلة دمرتها ألسنة النيران في 2019

كشفت مديرية الحماية المدنية، أن ما لا يقل عن 8035 نخلة دمرتها ألسنة النار خلال موسم 2019، بتسجيل إرتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 أين سجلت وحدات الحماية المدنية خسائر مقدرة بـ 7861 نخلة إحترقت”.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن “الأسباب الرئيسية لإندلاع هذه الحرائق تتعلق بعدة عوامل مختلفة بما في ذلك عدم الإمتثال لقواعد السلامة والوقاية من حرائق بساتين النخيل، عدم الحيطة والحذر المزارعين، عوامل مناخية (الحرارة)”.

ومن جهة أخرى، أكد نص البيان أنه ” ونظرا للأخطار التي تمثلها هذه الحرائق وما ينجر عنها من تبعيات اقتصادية، وحفاظا على المنتوج الوطني والأمن الغذائي، تم إسداء تعليمات لكل الوحدات بالقيام بحملات توعية وتحسيس محلية، لإبلاغ مستغلين مزارع النخيل والسكان المحليين بأخطار الحرائق وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي نشوب الحرائق وكيفية حماية البساتين قبل و في حالة نشوب حريق وحثهم على المساهمة في تطبيق التدابير الوقائية”.

وكشف البيان أن ” الإستراتجية التي اتخذتها المديرية العامة للحماية المدنية في مجال مكافحة حرائق النخيل ترتكز على تخصيص جهاز عملياتي يتمثل في الأرتال المتنقلة تم تنصيبها حديثا على مستوى كل الولايات لاسيما الولايات الجنوبية الغنية بواحات النخيل”.