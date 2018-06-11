8365 مترشحا لأجل 97 منصبا تربويا وإداريا بالأغواط

يمتحن غدا الثلاثاء 8365 مترشحا لمسابقة توظيف الأساتذة والإداريين بولاية الأغواط للظفر بما مجموعه 97 منصبا مفتوحا في مختلف الأسلاك والرتب.

وحسب مصادر النهار، فإنه من بين 8365 مترشحا 5892 مترشحا لالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية للغة عربية من أجل 12 منصبا فقط. فضلا عن 198 مترشحا للفوز بما مجموعة 35 منصبا لرتبة أستاذ مدرسة ابتدائية لغة فرنسية.

إلى جانب 1315 مترشحا لرتبة مشرف تربية من أجل الظفر بستة عشر منصبا.

وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد ملفات المشاركة جاءت رتبة نائب مقتصد بما مجموعه 481 ملفا مقابل 07 مناصب، و 430 مترشحا للظفر برتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

والى ذلك أيضا يتقدم اليوم لمسابقة توظيف ملحق بالمخابر 43 مترشحا للظفر بثمانية عشر منصبا، مقابل 3 مناصب يتنافس عليها 6 مترشحين لرتبة أستاذ مدرسة ابتدائية لغة أمازيغية.

ويوزع المترشحون على 18 مركز إجراء لسلك الأساتذة و 07 مراكز لأسلاك الإدارة.

علما بأنه تم رفض 208 ملفات مناصفة بين الإدارة والتعليم، لأسباب تتعلق حصريا حسب يحي سعداوي رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات بعدم تطابق الشهادات مع المناصب المطلوبة.

للإشارة فإن المسابقة هاته تدوم يوما كاملا. ويشرع في عملية التصحيح بداية من 23 من الشهر الجاري بعد الانتهاء من عمليتي التجميع والإغفال على مستوى مراكز التصحيح عبر الوطن .