إدارة الكناري تترحم على اللاعب السابق لشبيبة بجاية

عبّرت إدارة نادي شبيبة القبائل، عن تعازيها الخالصة، في وفاة اللاعب السابق لفريق شبيبة بجاية، ناصر يحياوي.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الخميس، بهذه المناسبة الأليمة، رسالة عبر الحساب الرسمي للفريق عزت من خلالها عائلة الفقيد، وأسرة شبيبة بجاية.

وتوفي اللاعب، رئيس مجلس الإدارة السابق لشبيبة بجاية، ناصر يحياوي، عن عمر يناهز 56 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.