كبار الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

بعثت معظم الأندية الأوروبية، اليوم الجمعة، تهانيها للأمة الإسلامية، بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشر عملاق اسبانيا، وبطل الليغا لهذا المسوم، نادي ريل مدريد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تهانيه بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء في تتغريدة النادي الملكي، “نادي ريال مدريد، يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير”.

وبعث بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، نادي ليفربول، بدوره تهانيه بهذه المناسبة، بعبارة “عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير، وصحة وعافية يا أبطال”.

ومن جهتهما، اغتنم كل من ناديي أتليتيكو مدريد، وفالنسيا، هذه المناسبة، لتهنئة الأمة الإسلامية، بعدي الأضحى المباراك.

عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون ❤️ عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير وصحة وعافية يا أبطال 🥇🎉 #عيد_الاضحى pic.twitter.com/YsGDORUObK — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 30, 2020

🎊 عيدكم مبارك 🎊

يتقدم نادي #فالنسيا🦇 بأجمل التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك 🎉 وكل عام وأنتم بألف خير 🖤🧡 pic.twitter.com/iPeU4YmPrh — 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) July 30, 2020