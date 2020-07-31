كبار الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الرياضة
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كبار الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الأضحى
بقلم كريم.تيغرمت

بعثت معظم الأندية الأوروبية، اليوم الجمعة، تهانيها للأمة الإسلامية، بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشر عملاق اسبانيا، وبطل الليغا لهذا المسوم، نادي ريل مدريد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تهانيه بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء في تتغريدة النادي الملكي، “نادي ريال مدريد، يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير”.

وبعث بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، نادي ليفربول، بدوره تهانيه بهذه المناسبة، بعبارة “عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير، وصحة وعافية يا أبطال”.

ومن جهتهما، اغتنم كل من ناديي أتليتيكو مدريد، وفالنسيا، هذه المناسبة، لتهنئة الأمة الإسلامية، بعدي الأضحى المباراك.


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