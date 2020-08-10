2874 تدخل للحماية المدنية خلال 24 ساعة

افرجت مديرية الحماية المدنية عن حصيلة التدخلات خلال 24 ساعة الأخيرة، التي ضمت عمليات التحسيسية والتعقيم تتعلق بفيروس كورونا، حوادث المرور، الغرق، الحرائق وحوادث أخرى.

وسجلت الحماية خلال الفترة الممتدة ما بين 09الى 10 أوت 2020 و إلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا، 2874 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.

وجاءت التدخلات على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وتتعلق المكالمات بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية و كذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 59 عملية تحسيسية عبر 14 ولايات ( 47 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 95 عملية تعقيم عبر 18 ولاية ( 61 بلدية)،من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 407 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 62 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، ووضع أجهزة أمنية لتغطية 23 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ 08 ولايات الذين تم إجلائهم : الجزائر مستغانم، الطارف، تيبازة، قالمة ، وهران، قسنطينة و بومرداس .

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 153 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت هذه الحوادث وفاة 5 أشخاص و اصابة 178 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية، أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سطيف بوفاة9شخص و19 اخرين مصابين بجروح مع 08 تدخلات .

و قام غطاسو الحماية المدنية لولاية البويرة بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة متوفي غرقا في سدبالمكان المسمى واد لكحل بلدية سور الغزلان ، الضحية تم تحويله الى مستشفى عين بسام .

الى جانب هذا، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 60 حريق منها 17 حريق غابة، 17 حريق أدغال، 19حريق حشائش و أحراش، 7 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 116 هكتار من الغابات ، 63 هكتار من الأدغال ، 168 هكتار من الحشائش و كذا 908 شجرة مثمرة و 68 نخلة محروقة .