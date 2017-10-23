يتواصل مسلسل إقالة المدربين في الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، بعد مرور 8 جولات فقط عن انطلاق الموسم الجديد.

ويبقى المدرب أولى الضحايا من قبل إدارة الأندية في ظل حصد النتائج السلبية، رغم التغييرات على رأس الهيئة المسيرة للكرة الجزائرية.

ويعتبر مدرب إتحاد بسكرة، عمر بلعطوي، آخر المدربين الذين تم الاستغناء عن خدماته بسبب النتائج السلبية التي حققتها خضراء الزيبان.

ويحتل فريق إتحاد بسكرة المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 05 نقاط فقط حقهها من فوز وتعادلين.

وإستهلكت البطولة الوطنية، 23 مدربا على رأس 16 فريقا منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي وصل إلى جولته الثامنة.

ويعتبر فريقي إتحاد البليدة ودفاع تاجنانت الأكثر استهلاكا للمدربين بأربعة مدربين لكل منهما لحد الآن.

وأشرف على فريق مدينة الورود كل من: فريد زميتي، مراد بوجعران، كمال زان، ومصطفى سبع.

فيما أشرف على فريق دفاع تاجنانت كل من مزيان إيغيل، عبد الرحمان مهداوي، فرانسوا براتشي، وكمال مواسة.

قائمة المدربين الذين أشرفوا على أندية القسم الأول لحد الآن:

إتحاد البليدة: زميتي، بوجعران، بكمال زان، مصطفى سبعز

دفاع تاجنانت: مزيان إيغيل، عبد الرحمان مهداوي، فرانسوا براتشي، كمال مواسة.

شبيبة القبائل: مراد رحموني، جون إيف شاي

إتحاد الحراش: يونس إفتسان، حمادي الدو

مولودية الجزائر : كازوني

إتحاد العاصمة: بول بوت

نصر حسين داي : نغيز

شباب بلوزداد: تودوروف

نادي بارادو : جوزيب ماريا نغويز

إتحاد بلعباس : شريف الوزاني

إتحاد بسكرة : عمر بلعطوي

وفاق سطيف : ماضوي

شباب قسنطينة : عمراني

مولودية وهران : بوعكاز

أولمبي المدية: سليماني