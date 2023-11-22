90 بالمائة من حالات مرض الإنسداد الرئوي المزمن سببها التبغ والتدخين

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الربو والحساسية والمناعة العيادية البروفيسور حبيب دواغي. على وجوب تقديم أدنى حد من النصائح من طرف الممارسين العامين لمرضاهم المدخنين. قصد تحسيسهم حول أضرار التدخين.

وقال البروفيسور دواغي، أنه خلال فترة التكوين، يتم تعليم كل طبيب عام الإلتزام بتقديم الحد الأدنى من النصائح للمرضى المدخنين. حتى و إن كان هؤلاء لا يستشيرون حول مشكلة رئوية و هذا بهدف توعيتهم حول مخاطر الإصابة بمرض الإنسداد الرئوي المزمن أو سرطان الرئة.

و على هامش لقاء حول إحياء اليوم العالمي لمرض الإنسداد الرئوي المزمن 21 نوفمبر، أشار البروفيسور إلى أن 90 بالمائة من حالات مرض الإنسداد الرئوي المزمن سببها التبغ و التدخين. و هو أيضا السبب في غالبية حالات الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال. مشيرا إلى مخاطر التدخين السلبي الذي يوصى بشأنه بتطبيق صفر تسامح سواء داخل الأسرة لحماية الأطفال أو في أوساط العمل الأخرى. كما دعا البروفيسور دواغي إلى إجراء تحقيقات حول هذا الوباء لتحديد النطاق الحالي لتعاطي التبغ.

ويعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن مرض رئوي شائع يقلل من تدفق الهواء و يسبب مشاكل في التنفس. و يسمى أيضا “انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن”. كما يتسبب هذا المرض في إفرازات يمكن أن تضر بالرئتين أو تسدهما. و يتجلى مرض الانسداد الرئوي المزمن في سعال (يكون أحيانا مع إفراز مخاطي). وصعوبة في التنفس و صفير عند التنفس و التعب أيضا.

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