النهار أونلاين

قررت المحكمة الرياضية الإيطالي، قبول استئناف نادى نابولى، قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، باعتبار جوفنتوس فائزا، فى لقاء الجولة الثالثة من عمر الكالتشيو، بنتيجة 3 – 0، بعد تعذر سفر فريق البارتينوبى، لخوض المباراة، فى معقل اليوفى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإيطالي، قد عاقب نابولى، بإحتساب نتيجة المباراة لصالح جوفنتوس، بنتيجة 3 – 0، وخصم نقطة من رصيده، بعد عدم وصوله إلى ملعب المباراة، يوم 4 أكتوبر الماضى، فى الجولة الثالثة من الكالتشيو.

وبناءا على هذا القرار، سوف يتم تحديد موعد جديد للمباراة، وخصم 3 نقاط من رصيد جوفنتوس، ليصبح 24 نقطة بدلا من 27 نقطة، وإضافة نقطة لرصيد نابولى، ليصل إلى 24 نقطة.