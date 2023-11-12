96 ألف هكتار لزراعة العدس والحمص وأزيد من مليون هكتار أراضي غير مستغلة تم استرجاعها

تعول الحكومة على توسيع رقعة مساحات البقوليات، برفعها إلى ستة وتسعين ألف هكتار، منها 50 ألف هكتار ستخصص للعدس و40 ألف هكتار حمص من خلال دمج هذه البقوليات الغذائية مع جزء من نظام إنتاج الحبوب والبذور المجففة.

وتخطط الحكومة للتقليص من حجم الواردات، من خلال تعزيز القطاع الحيواني خاصة اللحوم الحمراء بتوسيع شبكة الديوان للثروة الحيوانية لتشمل تمنراست والأغواط وشعبة الحليب على المستوى الوطني. كما قررت تأهيل وتنمية شجر “لارقان” بولايات تندوف وأدرار على مساحة 80 هكتار و54 هكتار بمستغانم والشلف وتيميمون وعين صالح مع إحداث مشاتل.

ولحفظ وتخزين الموارد الوراثية للنباتات المزروعة الرئيسية والأنواع الحيوانية الموجودة، ستطلق الحكومة بنك الجينات.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية، تلك المتعلقة باسترجاع الأراضي غير مستغلة، حيث تشمل العملية 83.837 مستفيدا على مساحة مليون و245 ألف و386 هكتار، وقد تم حتى الآن استصلاح 750 ألف هكتار وهو ما يمثل 60 من المائة من الأراضي المقرر استعادتها كإجمالي المساحة المخصصة لهذا الإطار، في وقت حددت فيه محفظة العقار الإجمالية البالغة 550 ألف هكتار لصالح ODAS.