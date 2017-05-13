توقيف موظفين بصيدال و آخرين بتهمة ترويج ريفوتريل في براقي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، نهاية الأسبوع الفارط، بإيداع شابين من ضمن 4 شباب تم تقديمهم أمامه من قبل مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية لبراقي، التي تمكنت من تفكيك عناصر العصابة الإجرامية عقب العثور بحوزتهم على 200 قارورة من مخدر «ريفوتريل» من حجم 1 ملغ بغلاف مالي يقدر بأكثر من 50 مليون سنتيم. وقد ذكر موفِد «النهار» بالمعلومات، أن العصابة كانت تنشط عبر إقليم الدائرة من أجل ترويج مادة «الريفوتريل» والتي تعتبر من المخدرات الخطيرة، مفيدة بأن الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة.

وقد ذكر المصدر أن من بين المشتبه فيهم موظفون بـ«صيدال» اشتبه في تهريبهما للمادة للمخدرة لإعادة بيعها للمروجين والمستهلكين. وذكر المصدر، أن التوصل إلى المشتبه فيهم جاء عقب معلومات بلغت مصالح إلى الشرطة القضائية، مفادها وجود شاحنة صغيرة تروج لمادة «الريفوتريل»، حيث تم القيام بعملية ترصد من أجل الإطاحة بأفراد الشبكة، أين تم حجز 200 قارورة لحجم 1 ملغ بتكلفة أكثر من 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات. وقد استجوب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش المشتبه فيهم وحولهم على غرفة التحقيق، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت عن تهمة ترويج واستهلاك المخدرات.