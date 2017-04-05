يهود دخلوا في المزاد العلني للأرشيف والجزائر تشتري آخر نهاية السنة

كشف مدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، مسعودي حميدو، أن الجزائر بصدد الدخول في عملية جديدة لشراء أرشيف آخر من فرنسا قبل نهاية السنة.

وقال مسعودي حميدو خلال استضافته، في حصة قهوة وجورنان، اليوم الأربعاء، إن من بين الذين دخلوا المزاد العلني الذي برمج بدار "مارمابات ملافوس" في مدينة تولوز الفرنسية، يهود. للإشارة، كانت الجزائر قد اقتنت الأسبوع الماضي، 600 وثيقة تاريخية كانت معروضة في المزاد العلني، حيث تعود هذه الوثائق إلى فترة التواجد العثماني بالجزائر وإلى السنوات الأولى من الإحتلال الفرنسي وتتمثل في مجموعة مخطوطات وصور وخرائط بالإضافة إلى كتب نادرة.