سيدي السعيد.. علينا بالحوار والتعصب النقابي لايخدم العمال

قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الاثنين، بتيارت، إن لغة الحوار والتشاور التي لا تزال تدعو إليها المركزية النقابية حققت مكاسب مهمة للعمال.

مؤكدا، أن التعصب النقابي لايحل مشاكل الفئة العمالية مضيفا، أن نقابيي الاتحاد حراس وجنود الاستقرار الاجتماعي، مبرزا التلاحم والتناسق بين المركزية النقابية والحكومة ورئيس الجمهورية المبني على الصدق حسب سيدي السعيد.

وأفاد سيدي السعيد، خلال كلمة ألقاها في إطار مراسم الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للعمال التي احتضنتها ولاية تيارت بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ووزير الثقافة ووزير العلاقات مع البرلمان بالنيابة عزالدين ميهوبي بأن الاتحاد العالم للعمال الجزائريين قد انتهج فلسفة للحوار والتشاور وأن النضال النقابي للمركزية النقابية مبني على الثقة مع أرباب العمل ومع الدولة مما يسمح بتحقيق مكاسب للعمال.

الجدير بالذكر، أن عدد المنخرطين المنضويين تحت لواء المركزية النقابية قد وصل خلال سنة 2016 إلى 2.6 مليون منخرط.