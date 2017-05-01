رجال أعمال جزائريون يستكشفون السوق في موريتانيا

عقد رجال الأعمال الجزائريين المشاركين في معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشوط، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا ترأسه سفير الجزائر بموريتانيا، نورالدين خندودي، لطرح الانشغالات وبحث العوائق التي تحد من دخول المنتوج الجزائري إلى موريتانيا وتوحيد الرؤى لبحثها خلال لقاء مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني المرتقب هذا الاربعاء.

وأفاد يوسف غازي رئيس وفد رجال الأعمال الجزائريين المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم طرح انشغالات رجال الأعمال المتعلقة أساسا حول التشريع المعمول به خاصة ما تعلق منه بالضرائب والخدمات وعلى رأسها البنوك وكذا النقل، مركزين على أهمية فتح الطريق البري بين البلدين لتسهيل انسياب السلع وترقية التبادل التجاري بين البلدين وكذا الضمانات والمزايا التي يوفرها الطرف الموريتاني لرجال الأعمال الجزائريين.

الجدير بالذكر، أنه يرتقب أن يقوم وفد من رجال الأعمال الجزائريين بزيارة إلى نواذيبو للإطلاع على المزايا التي تمنحها هذه المدينة الاقتصادية الموريتانية لتوفرها على منطقة حرة تتمركز بها العديد من النشاطات الاقتصادية وكذا متعاملين اقتصاديين من الدول المجاورة.