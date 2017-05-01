بالصور..وزارة الدفاع تعرض منتجاتها الصناعية في العاصمة الموريتانية

تشارك وزارة الدفاع الوطني في معرض للمنتجات الجزائرية هو الأول من نوعه بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حسب بيان للوزارة.

وأضاف المصدر، أنه تم خلال افتتاح يوم أمس الاحد هذا المعرض من قبل وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس بمعية السفيرالجزائري بموريتانيا نورالدين خندودي، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية، وكذا عدد من رجال الأعمال الموريتانيين، أين تلقت الوزيرة الموريتانية والوفد المرافق لها بجناح وزارة الدفاع الوطني، شروحات وافية حول القدرات التصنيعية للجيش الوطني الشعبي، والذي كان ممثلا في عدة مؤسسات على غرار مؤسسة الإنجازات الصناعية ومؤسسة الألبسة ولوازم النوم وغيرها، والتي عرضت مختلف المنتجات المصنعة بوحداتها الإنتاجية بجودة وتنافسية عاليتين وبأيدي عاملة وطنية، الشيء الذي زاد في إعجاب الزوار الموريتانيين لجناح وزارة الدفاع الوطني لمختلف المنتوجات المعروضة.

الجدير بالذكر، أن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري للجيش الوطني الشعبي، تساهم في تعزيز النسيج الصناعي الوطني وكذا الحصول على أسواق أجنبية جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال المشاركة في فعاليات معرض المنتوجات الجزائرية المنظم برعاية وزارة التجارة، والتي تستمر بنواكشوط إلى غاية 07 ماي الجاري.