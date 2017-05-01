حجز ألاف الأطنان من اللحوم المجمدة مخبأة داخل مخازن سرية للمضاربة بها في رمضان

وحسب ذات المسؤول، الذي لم يصرح بالتحديد حجم اللحوم المجمدة المحجوزة فإن العملية تمت بناء على تحقيقات معمقة قامت بها مصالح الدرك الوطني، وعلى إثر معلومات حول هذه القضية، تم مداهمة العديد من مستودعات التبريد لتخزين اللحوم التابعة لعدد من المستوردين العاملين في هذا المجال بوهران.

وأفادت التحريات، أن اللحوم المحجوزة كانت موجهة للمضاربة خلال شهر رمضان القادم، حيث أقدم هؤلاء المستوردون على تخزينها عوض تموين أسواق الجهة الغربية، وفق ما يقتضيه التنظيم المعمول به في المجال، يضيف نفس المصدر، مشيرا الى أن مصالحه، بصدد تشكيل إجراء قضائي، تحسبا لتحويل الملف أمام العدالة.