انشاء موانئ جافة جديدة بتكلفة 5 مليار دينار في جيجل

رصدت الحكومة مبلغ 500 مليار سنتيم ، لانشاء ثلاث موانئ جافة بين ميناء جن جن بولاية جيجل ومدينة العلمة بولاية سطيف في الطريق السريع الرابط بينهما ، بغية تفعيل الحركة التجارية للميناء وتخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى .

ويُعد هذا المشروع من بين البرامج الاقتصادية الهامة التي يسعى القائمون على الاقتصاد والصناعة تفعيلها بالمنطقة ، والتقليل من تكاليف النقل والوقت المستغرق لوصول المواد الأولية من جهة ، والمساهمة في سهولة توزيع المنتوج على المستوى الوطني والعالمي من جهة ثانية ، بحكم توزيع الشحنات على مختلف موانئ الجزائر .

وينتظر أن تشغل هذه الموانئ الجديدة 500 عامل مباشر تساهم في مواكبة سياسة التشغيل التي عرفتها ولاية جيجل في الآونة الأخيرة خاصة بعد دخول مصنع بلارة للحديد في المراحل الأولى من الانتاج سنة 2017 .