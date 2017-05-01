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بالفيديو.. أمطار طوفانية تغرق تبسة

نشر يوم 2017/05/01 30901 0 ياسين عبد الباقي بالفيديو.. أمطار طوفانية تغرق تبسة

تعرضت مناطق واسعة في إقليم ولاية تبسة مساء اليوم الاثنين، لأمطار طوفانية تهاطلت بشكل كبير وخصوصا في مدينة تبسة.

وحسب مصادر محلية تحدثت للنهار أونلاين، فإن الأمطار التي تساقطت على مدار أكثر من ساعة وبوتيرة متسارعة ومغياثية كبيرة، تسبب في غلق عدد من الطرقات بالمدينة، وشل حركة المرور بها، خصوصا الطريق المؤدية نحو عنابة.

وتظهر لقطات فيديو تحصلت النهار أونلاين عليها، كيف تسببت السيول التي تجمعت على مستوى محور دوران بالمدينة في غلق الطريق واغراق عدد من المركبات وسطها بالمياه.

الفيديو

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