بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت في إيليزي

ويدخل هذا المشروع الطاقوي الممتد على مساحة 5 هكتارات، في تعزيز منشآت وقدرات التموين بطاقة الكهرباء بذات المنطقة، وهو يدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة، من خلال مساهمته في الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة، فضلا على أنه يسمح بالاقتصاد في استعمال المواد الطاقوية.

كما ستوفر هذه المنشأة الطاقوية 160 منصب شغل مؤقت، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

ومن جهته كشف بوطرفة أن هناك مشروع جديد لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 36 ميغاوات، لفائدة جانت، والذي ينتظر أن يدخل حيز الخدمة بين نهاية 2018 ومطلع 2019 .

وفي ختام، زيارته لولاية إيليزي، التي دامت يوما واحدا، تفقد وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة، بمنطقة جانت بمدى تقدم أشغال مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إيليزي جانت بطاقة 150 مليون متر مكعب سنويا.