أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت في إيليزي

نشر يوم 2017/05/01 5929 0 م . فيصل بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت في إيليزي
قام اليوم الإثنين، وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة، نور الدين بوطرفة، بتدشين محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بقدرة 3 ميغاوات، بمناسبة عيد العمال، بالولاية المنتدبة جانت بولاية إيليزي.

ويدخل هذا المشروع الطاقوي الممتد على مساحة 5 هكتارات، في تعزيز منشآت وقدرات التموين بطاقة الكهرباء بذات المنطقة، وهو يدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة، من خلال مساهمته في الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة، فضلا على أنه يسمح بالاقتصاد في استعمال المواد الطاقوية. 

كما ستوفر هذه المنشأة الطاقوية 160 منصب شغل مؤقت، حسب الشروحات المقدمة للوفد  الوزاري. 

ومن جهته  كشف بوطرفة أن هناك مشروع جديد لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 36  ميغاوات، لفائدة جانت، والذي ينتظر أن يدخل حيز الخدمة بين نهاية 2018 ومطلع 2019 . 

وفي ختام، زيارته  لولاية إيليزي، التي دامت يوما واحدا، تفقد وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة، بمنطقة جانت بمدى تقدم أشغال مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إيليزي جانت بطاقة 150 مليون متر مكعب سنويا. 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا