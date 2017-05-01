أمن الأغواط يطيح بشبكة دولية ويحجز 13 كلغ من أنياب الفيلة

وكسف ذات المصدر أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 20 أفريل 2017، حيث وأثناء المراقبة الروتينية التي تقوم بها عناصر الحاجز الأمني للمدخل الشمالي لمدينة الأغواط، تم توقيف حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجنوب الجزائري، ليعثر بحوزة رعيتين افريقيتين، كانتا على متنها على قطعتين كبيرتين من مادة عاج الفيل، وزنهما أزيد من 13 كلغ، مع عدم حيازتهم على أية وثائق تثبت دخولهما التراب الوطني، بطريقة شرعية، ليتم إيقافهما وتحويلهما إلى مقر المصلحة والتحقيق معهما.

وبعد استكمال التحقيق، حرر ملف الإجراءات الجزائية الخاص بالقضية، وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، عن جرم التهريب، والمتاجرة في العاج بطريقة غير شرعية، والدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، حيث صدر في حقهما إيداع، حسب ذات المصدر.