حداد... السوق الإفريقية التي تضم 1.2 مليار مستهلك وعلى المؤسسات الجزائرية استغلالها

اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مساء اليوم الإثنين، بباتنة أن السوق الإفريقية فرصة كبرى يجب على المؤسسات الجزائرية أن لا تتركها وعليها بالعمل من أجل حسن إستغلالها.

وأضاف حداد الذي كان رفقة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة العيد بن عمر خلال لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين أنه على أصحاب المؤسسات الجزائرية أن يدركوا بأن هذه السوق التي تضم حاليا 1 مليار و200 مليون مستهلك، حاثا رجال الأعمال الجزائريين على التأقلم مع الأوضاع التي تواجههم بتنويع نشاطاتهم ومنتجاتهم.

وقال حداد إن منتدى رؤساء المؤسسات لديه القدرات التي تسمح بمساعدة المؤسسات الجزائرية من أجل الدخول في شراكة سواء على مستوى المؤسسات الموجودة في المنتدى أو باقي المؤسسات الوطنية الأخرى وأيضا مع المؤسسات الأجنبية مؤكدا بأن ذلك يتم على أساس "رابح رابح" .