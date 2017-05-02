ارسال أوامر دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2 قريبا

وأوضح لعريبي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، على هامش إشرافه رفقة والي تيبازة موسى غلاي على توزيع أولى سكنات عدل 2 في ذات الولاية، أن وكالة عدل تستعد لإرسال أوامر دفع الشطر الثاني لنفس البرنامج قريبا بعد الإنتهاء من عملية اختيار المواقع وهذا بالنسبة لـ 40 ألف مكتتب.

وأضاف ذات المسؤول، أن عملية اختيار مواقع السّكنات لمكتتبي 2013، متواصلة تدريجيا ولن تشهد توقف، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة فتح المجال أمام بقية المكتتبين بعد الإنتهاء من الحصة الأولى دون إعطاء تاريخ محدّد لذلك.