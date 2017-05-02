تفكيك شبكة للمتاجرة بالأسلحة وحجز 8 بنادق في تيزي وزو

فككت مصالح أمن بلدية واقنون بولاية تيزي وزو، شبكة وطنية للمتاجرة الأسلحة و تمكن عناصر الامن من حجز 8 بنادق صيد ، حسب بيان خلية الاتصال لأمن الولاية.

وحسب المصدر، فإن عملية التفكيك جاءت عقب تحريات معمقة قامت بها العناصر المنية مكنت من توقيف 3 عناصر من هذه الشبكة في حالة تلبس بالطريق المؤدي إلى مدينة بوغني تتراوح أعمارهم بين 27 و51 سنة منحدرين من ولايتي تبسة وخنشلة.

أما العنصر الرابع من الشبكة والذي يعد رئيسها فقد ألقي عليه القبض بولاية خنشلة بعد تمديد نطاق العملية.

الجدير بالذكر، أن الموقوفين تم تقديمهم أمام وكيل الجهورية لدى محكمة تقزيرت والذي أمر بإيداعهم الحبس بتهم تكوين جمعية أشرار تنشط عبر الوطن في المتاجرة بالسلاح وحيازة ونقل سلاح ناري دون ترخيص والمتاجرة باستعمال مركبة.