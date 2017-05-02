توقيف عصابة سرقت 50 سيارة من وكيل معتمد وباعتها بدون وثائق

وتمت معالجة هذه القضية مثلما أوضحه ذات المصدر من طرف الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على شكوى مودعة من طرف وكيل معتمد لتسويق السيارات مفادها اختفاء 50 مركبة من نقطة لتسويق المركبات الصينية بإقليم الولاية.

وقد أسفرت التحقيقات المكثفة حول القضية عن استعادة 25 مركبة مستغلة و3 مركبات تم تفكيكها إلى قطع غيار إلى جانب إلقاء القبض على 5 متورطين في القضية تتراوح أعمارهم بين 23 و45 سنة منهم موظف على مستوى نقطة البيع .

واستنادا لنفس المصدر فإن هذا الموظف كان يقوم بالاتفاق مع الأربعة الباقين على جلب الزبائن من أجل بيع المركبات لهم دون وثائق مع الحصول على عمولات مقابل كل عملية بيع لكل زبون.

وتجلى من خلال التحريات أن المركبات المختفية تم بيعها لعدة أشخاص دون وثائق وأعيدت للسير دون سند قانوني في حين بينت الخبرة التقنية بالاعتماد على الأرقام التسلسلية للمركبات المختفية أنها غير مسجلة لدى المصالح المؤهلة .

ويتواصل التحقيق من أجل استرجاع بقية المركبات وكذا إعداد ملف جزائي ضد المتورطين في القضية، مثلما تمت الإشارة إليه.